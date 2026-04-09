TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ4th Season 2年生編1学期』では、綾小路たちが2年生へと進級し、物語は新たな局面へと突入する。新たに導入されるOAAアプリや、強烈な個性を放つ新1年生たちの登場によって、高度育成高等学校の空気はさらに緊張感を増している。今回は、綾小路清隆役の千葉翔也、堀北鈴音役の鬼頭明里、そして天沢一夏役として新たにシリーズに加わる瀬戸桃子にインタビュー。2年生編で感じた作品の変化や