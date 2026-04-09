チョコレートブランド「Lindt（リンツ）」は4月10日から、人気企画のチョコレート詰め放題「PICK&MIX詰め放題」を開催する。価格はSサイズ税込3,980円から。■全国の店舗で開催、アウトレットは初実施実施店舗は、全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、アウトレット店舗。開催期間は5月31日まで。同企画は、「リンドール」をはじめとしたチョコレートを袋いっぱいに詰められる人気イベント。今回、アウトレ