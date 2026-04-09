スパゲッティーチェーンの「スパゲッティーのパンチョ」は、期間限定メニュー『スタミナ生姜焼きナポ』を4月16日から5月末まで販売する。価格は小1,090円(税込)、大1,290円(税込)。〈期間限定「スタミナ生姜焼きナポ」〉『スタミナ生姜焼きナポ』は、定食屋の定番「生姜焼き」と喫茶店の王道「ナポリタン」を融合させた期間限定メニュー。どちらも国民食として親しまれてきた料理を組み合わせ、“どちらも食べたい”という発想から