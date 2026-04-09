全国の書店員が最も売りたい本に贈る第２３回「本屋大賞」の受賞作が９日、都内で発表され、朝井リョウさん（３６）の「イン・ザ・メガチャーチ」（日経ＢＰ）が大賞に輝いた。朝井さんはグレーの髪色に合わせたスタイリッシュなスーツ姿で登壇すると、昨年、「カフネ」で大賞受賞の阿部暁子さんから笑顔で花束を受け取った。マイクの前に立つと「小説はいつまでたっても、どんな編集者と組んで書いても、たった１人で書いて