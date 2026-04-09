◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（９日・マツダスタジアム）巨人は９日、マツダスタジアムで広島との３連戦３戦目が予定されている。先発は則本昂大投手。前回２日の中日戦（バンテリン）は敗戦投手にこそなったが、移籍後初登板初先発で７回２失点と好投した。この日の広島は午前から曇りでどんよりした天気。午後３時頃からは強い雨が降り始めた。天気予報では夕方以降も雨で、空模様が気になるところだ。マツダスタジ