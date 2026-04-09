アメリカのトランプ大統領は8日、「イランとの真の合意が完全に守られるまで、米軍はイランとその周辺に留まる」とSNSに投稿しました。その上で、「守られない場合はこれまでにないほど大規模で、より強力で、より効果的な『戦闘』が始まる」などと警告しました。また、「核兵器を持たないこと」と「ホルムズ海峡の開放と安全の確保」はかなり前に合意されていたことだと強調し、「次なる征服を心待ちにしている」と脅しています。