◇MLB オリオールズ 5-3 ホワイトソックス(日本時間9日、レート・フィールド)前日のオリオールズ戦で、メジャーデビュー後初のスタメン外となっていた村上選手。この日は「2番・ファースト」でスタメン復帰し、4試合ぶりのヒットも記録しました。開幕から3試合連続ホームランと輝かしいスタートを切った村上選手。日本時間5日のブルージェイズ戦でもホームランを放ち、日米通算250号を達成するなど順調な様子をのぞかせていました