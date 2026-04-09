毎年やってくる母の日。「今年こそちゃんと選びたいけど、結局いつも同じ…」なんて人も多いのでは？そんな悩みに応えてくれるのが、人気スイーツブランド「PRESS BUTTER SAND」から登場した“お花×スイーツ”のギフト。見た瞬間ときめいて、食べたあとも余韻が続く--そんな特別感たっぷりのラインアップが今年も登場しています。 “かわいいだけじゃない”が今っぽい♡お花×スイーツの最強ギフト