木原官房長官は、あす（10日）に予定していた再審＝裁判のやり直しに関する法律の改正案の国会への提出が見送られたことについて、「できる限り速やかに今の国会に提出できるように精力的に準備を進めていくものと承知している」と述べました。政府が提出する予定の刑事訴訟法改正案では、裁判所が刑事裁判の再審＝裁判のやり直しを決定した場合に検察官が不服を申し立てる「抗告」を認めていますが、自民党内で「審理の長期化につ