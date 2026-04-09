女子ゴルフの富士フイルム・スタジオアリス女子オープンは、石坂ＧＣで１０日から３日間開催される。開幕前日の９日、２０１９年全英女子オープン優勝で、今季日本ツアー初戦を迎える渋野日向子（２７）＝サントリー＝がプロアマ大会に出場し、初めてプレーするコースで傾斜が大きいグリーンを入念に確認。「グリーンがびっくりするくらい難しい。傾斜もかなりある。ショットが重要になってくるのかなと思います」と語った。前