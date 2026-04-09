「OTC類似薬」に関する自己負担の上乗せや、出産費用の無償化を盛り込んだ健康保険法などの改正案が国会で審議入りしました。高市総理「必要な保険給付などを適切におこない、世代間や世代内での負担の公平性を確保すると共に、限られた財源および医療資源を効率的に活用することを目的として本法案を提出しました」きょう、衆議院・本会議で審議が始まった健康保険法などの改正案は、市販薬と成分がほぼ同じ処方薬の「OTC類似薬」