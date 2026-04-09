広島県警は９日、県内の高校生が、１６歳以上の自転車の交通違反者に反則金を科す「青切符（交通反則切符）」制度を悪用した詐欺被害に遭い、現金２０００円をだまし取られたと発表した。発表によると、高校生は４日午前８時頃、同県呉市の道路を横断して歩道に上がったところ、男に呼び止められ、「４月から法が変わって手信号をしないといけない。違反だから２０００円を支払う必要がある」と言われ、その場で２０００円を手