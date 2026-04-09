ＤｅＮＡのオフィシャルパフォーマンスチーム「ｄｉａｎａ」の元人気メンバー・あきが８日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を開設した。あきは「みなさん改めまして！あきです」と挨拶し、「２０２１年〜２０２５年までの５年間、プロ野球の球団チアとして活動していましたよろしくお願いします」と自己紹介した。インスタグラムには雰囲気も一変の私服写真も投稿。「あら、清楚な感じ」、「新鮮＆とても素敵」、「モデルさ