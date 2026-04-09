再審=裁判のやり直しに関する法律の改正案をめぐり、法案審査を行う自民党の会合がきょう（9日）開かれ、鈴木馨祐司法制度調査会長は法務省に対し、「より良い法案にしていくため、法案の修正を含めて検討してほしい」と改めて求めました。刑事裁判の再審=裁判のやり直しに関する制度を見直す、刑事訴訟法の改正案について、自民党の法務部会などの会合で法案審査が行われています。政府が検討している改正案では、裁判所が再審開