「せっかくドッグラン来たのに、とにかくパン屋さんが気になるらしい」【写真】焼き立てパンのいい匂いに夢中な犬さんこんなひと言とともに投稿されたのは、あかあかと灯がともる夜のパン屋さんの前に後ろ足で立つ犬さんの写真。「X」で人気を集めました。フェンス越しに、パンが並ぶ店内を一心に見つめる小さな背中はまるで人間の子どものようです。愛犬の写真を投稿したのは「白足のもかとブラタンのるる」（@mokarin0804）さ