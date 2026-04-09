私はパート主婦のカンナ。会社員の夫コウジと、小学生の子どもたち（長女レミ・次女アヤ）と暮らしています。わが家は半年ほど前にマイホームを建てました。夫がハウスメーカーと何度もやりとりしながら設計や内装を決め、こだわりぬいた注文住宅です。引っ越した後も建物のメンテナンスや庭の手入れなど、夫がこまめに対応しています。けれど……生活していると家は傷ついていくもの。そのことが許せない夫は、しょっちゅう機嫌が