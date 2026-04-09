きのう夕方、山形県河北町のさくらんぼ畑でビニールハウスの補修をしていた８０代の男性が６メートルの高さから転落し死亡しました。警察が労災事故として事故原因などを詳しく調べています。 【画像】事故現場となったさくらんぼ畑 きのう夕方、河北町のさくらんぼ畑でビニールハウスの骨組みにのぼり補修作業をしていた８０代の男性が６メートル下の地面に転落し、死亡しました。 死亡が確認