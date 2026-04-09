〜2026年4月 「中東情勢」に関するアンケート調査 〜2月28日、アメリカとイスラエルがイランを攻撃し、イランはエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡を実質的に封鎖する対抗措置に出ていることが報道された。これにより原油価格が急騰し、原油だけでなくナフサなどの石油化学製品の原材料が品薄となり、一部樹脂製品はすでに値上がりしている。4月8日、米国とイランは2週間の停戦に合意したと伝えられるが、その間もイスラ