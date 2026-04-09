今回は、conoさんが2026年2月21日に投稿した「美しい？ - side A」を紹介する。自身名義作品として初めて彼女が自ら作詞を、作編曲はボカロPの伊根さんが手がけた。文／小町 碧音（こまち みお）﻿﻿﻿＜花についた値札の価値なんて誰がmade it up?＞＜馬鹿みたい＞。余白を残したバンドサウンドによって、鋭く、生々しい肌触りを持つ言葉を紡ぐボーカルが際立ち、羽ばたきの助走へと入っていく。英語詞を