アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。2025年の番組の中から、昨年初優勝を挙げた勝俣陵のスイング作りのコツを一部紹介したい。【連続写真】最下点はボールの手前！ 見事にヘッドが走る勝俣のドライバースイング◇◇◇ドライバーショットで大事にしているのが、“最下点”の意識です。ボールは、左足カカトの線上か、もしくはもう少し外側にセットすると思います。クラブヘッドの最下点は、ボール