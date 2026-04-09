昔、占い師に占ってもらった時のこと。「お宅の庭に...」「うちはマンションなので庭はない」「お宅のマンションの前に...」「マンションの前に？」「一本の大きな木があるだろう」「ない」「なくて良かった。あったら大変なことになっているところであった」 昨日、メディアの取材を受けた。「強気な広木さんがこの頃は慎重スタンスを示されていますね。今週の相場展望では日経平均5万円割れもあり得るとされていましたが…」「