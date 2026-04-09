販売目的で持っていた4200万円相当の覚醒剤などを、空き家の縁の下に隠したとして男2人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子西川洋介容疑者（35）と島田三郎容疑者（40）は去年、埼玉県春日部市で覚醒剤などおよそ790グラム、末端価格4200万円相当を販売目的で所持していた疑いがもたれています。警察によりますと、2人は覚醒剤などが入ったトートバッグを島田容疑者の親族が管理している空き家の縁の下に、2週