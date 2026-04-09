東京・広尾のブランド品買い取り販売店で、高級バッグなど1億2000万円以上が盗まれた事件で、逃走に使われた車のナンバープレートが偽造されたものだったことがわかりました。【映像】防犯カメラに映る犯人らの様子（実際の様子）きのう、渋谷区広尾のブランド品買い取り販売店で、複数の男らが入り口の扉の鍵を壊して侵入し、高級バッグや腕時計など87点、あわせて1億2700万円相当を盗みました。男らは白色のワンボックスカ