株式会社ポケモンは、2019年5月に岩手県と連携協定を締結していることを受け、県の活性化を目的に、いわて応援ポケモンの「イシツブテ」といわタイプのポケモンたちがデザインされた公園遊具を岩手県盛岡市に寄贈した。本日9日に県内3園目となる「イシツブテ公園」が開園となり、開園を記念して、ポケモンマンホール『ポケふた』が1枚盛岡市に寄贈され、公園敷地内に設置された。【写真】気になる『ポケふた』絵柄！イシツブテ公