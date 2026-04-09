「今すぐ交換しないと火事になる」などとうそを言って、必要のないブレーカーの修理代金をだまし取ろうとした詐欺事件を巡り、男4人が逮捕されました。【映像】連行される松本容疑者の様子松本健人容疑者（31）は去年、東京・大田区の20代男性の住宅を訪れ、ブレーカーの工事の必要がないにもかかわらず、「今すぐ交換しないと火事になる」などとうそを言って、修理代金として現金およそ22万円をだまし取ろうとした疑いがもた