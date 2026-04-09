元横綱・若乃花でタレントの花田虎上の妻・倉実さんが8日、自身のアメブロを更新。次女・桃果さんの入学式に出席したことを報告した。【画像】花田虎上の次女・桃果さん 卒業式での袴姿倉実さんは「今日はMokaの入学式」と書き出し、入学式会場での親子ショットや満開の桜の花の写真を披露。「1年ぶりの制服姿 ぐんとお姉さんになったように感じて 朝から胸がいっぱいでした」と、桃果さんの成長ぶりに感極まった様子をつづっ