NPB(日本野球機構)は9日、DeNAのコックス投手の登録を抹消しました。コックス投手は前日の中日戦に先発出場し、球団外国人史上初の開幕からの2戦2勝を目指しましたが、初回に2アウト3塁のピンチを招くと細川成也選手に投じた3球目のストレートを捉えられレフトスタンドへ先制弾を放たれました。3回、45球を投げ、本塁打1本含む5安打、1四球、2失点の成績でした。コックス投手は登板後「もっと長いイニングを投げられれば良かったの