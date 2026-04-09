元AKB48秋元才加（37）が9日、Xを更新。高額療養費制度の見直しを念頭においたとみられる思いをつづった。秋元は「治療を受けたくても経済的理由で諦めてしまう方が増えてしまう可能性がある事、とても悔しくて悲しい」と吐露。「1人1人の命を大切にできる優しい社会であって欲しい。綺麗事かもしれないけれど、そうであって欲しい」と訴えた。この投稿に「医療はどんな人も等しく受けられないといけないと思っていますそれを切