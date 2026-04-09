マイケル・ジャクソンの伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」の最終予告編が８日公開され、その中で主役を務めるマイケルの甥ジャファー・ジャクソン（２９）が、「今夜はビート・イット」や「スリラー」など?キング・オブ・ポップ?のメガヒットを熱唱。米国では２４日劇場公開を前に、その歌声が「ホンモノすぎる！」と大反響を呼んでいる。製作・配給のライオンズゲートがユーチューブで同日、この予告編を公開すると半日で