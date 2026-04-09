【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#17【前回を読む】「ありえない判定」による長嶋茂雄の“命拾い”が伏線となった日本シリーズ初の退場劇前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村