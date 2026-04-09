日本代表の森保一監督（57）が7日、英国遠征から帰国して羽田空港で会見に応じた。【もっと読む】森保一監督が英国遠征2連勝で見せた確かな変化 慎重居士が描く勝利へのシナリオを読み解くスコットランド、イングランド相手の強化試合2連勝を振り返りながら「勝利に慢心せずに成長し続けながらW杯に向かっていきたい」とフンドシを締め直した。W杯メンバーに関しては「大体は決まっていますが、選手たちにはコンディションを