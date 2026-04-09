女優の鈴木京香が９日、都内で主演するテレビ朝日系連続ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Ｓｅａｓｏｎ３」（１６日スタート、木曜・後９時）のキャスト登壇イベントに出席した。６年ぶりに帰ってきた「未解決の女」シリーズ。「大好きなキャラクターの役やれることに喜んでいたけど、皆さんの前に立って緊張とプレッシャーを感じています」と心境を明かした。現在も撮影中で「８年という年月をたって円熟味が出せている