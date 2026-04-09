51歳で愛国学園短期大学に入学した俳優・タレントの六車奈々さんが4月6日、自身のインスタグラムを更新。この春、2年生に進級したことを報告しました。 【写真を見る】【 六車奈々 】 「52歳女子大生を満喫します♡」短大2年生への進級報告「今から授業がワクワクでたまりません」学び直しで充実投稿の中で六車さんは「51歳で短大に入学してから1年。この春、2年生になりました。」と書き出し、「子育て、家事、仕