文化庁は、事業者による生成ＡＩ（人工知能）の基盤技術「大規模言語モデル（ＬＬＭ）」の開発を支援するため、日本語のテキストデータの提供を本格的に始める。ＬＬＭが急速に普及するなか、言語の信頼性の高いデータを提供し、精度の高い国産ＡＩの開発を後押しする狙いがある。ＬＬＭは膨大なテキストデータを学習して次に来る単語を予測し、文章の作成や要約、質問への回答といった処理を行う。学習したデータが正しくなか