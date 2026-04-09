俳優・吉岡里帆さんのマネージャーが、インスタグラムを更新。映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』の公開舞台挨拶でみせた吉岡さんのオフショット写真を投稿しました。 【写真を見る】【吉岡里帆】マネージャーがオフショット公開「舞台挨拶衣装、かわいかったから載せます」公開された写真の吉岡さんは、黒のトップスに鮮やかな赤のサロペットパンツを身にまとったコーディネート。胸元に結んだリボンと、黒