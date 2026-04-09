女優の黒島結菜が9日、都内でテレビ朝日ドラマ「未解決の女警視庁文書捜査官Season3」（16日スタート、木曜後9・00）の会見に出席した。2024年に第1子の出産を報告。遠藤憲一から「俳優業、子育て、ペットの世話すべてをやり切っている。その方法は？」と聞かれると「いろんな人の手を借りている。家族やマネジャーさんの手を借りないとやれないので1人でやっているわけじゃない。毎日ヘトヘトです」と明かした。現場にも