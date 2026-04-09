NBAは4月9日、「NBA docomo」アプリが、4月25日と26日にシティサーキット東京ベイで開催される日本初のバスケットボールファンイベント「NBA HOUSE Japan」の公式アプリに選定されたことを発表した。NBAのプレーオフ期間に合わせて開催される同イベントにおいて、来場者の体験価値を高めるデジタル基盤として機能する。 「NBA House Japan」は、バスケットボールとエンターテインメントを融合