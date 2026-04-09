カカクコムが３日ぶりに反落。ＳＭＢＣ日興証券は８日、同社株の目標株価を２９００円から２５００円に引き下げた。投資評価は３段階で真ん中の「２」を継続した。同証券では２６年３月期以降の業績予想を減額修正した。求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」の増収率低下などを踏まえた。従来の株価ドライバーである求人ボックスの２７年３月期の増収率は、上期は前年の実績が高いため更なる低下が不可避だが