タカラトミーアーツよりカプセルトイ『ポケモン ぽかぽかびより2』が、4月20日週に発売されることが発表された。価格は1回300円（税込）となる。 本商品は、カラフルな花とポケモンたちを組み合わせたマスコットシリーズの第2弾だ。春や新生活をテーマにしたデザインで、本体サイズは約4cmとなっている。 ラインナップは全5種で、ピカチュウ、プリン、トゲピー、ナエトル、ミミロルが登場す