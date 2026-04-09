とり肉と玉ねぎで作る「ほったらかし蒸し煮」【画像で見る】トマトジュースは料理にも大活躍！「トマトジュースを加えたほったらかし蒸し煮」食べやすくてさまざまな料理に使いやすいとり肉と玉ねぎ。明るいカラーで元気になれるトマトジュースを使って、彩りのよい煮ものを作ってみませんか。トマト缶を使わなくても、具材にうま味がしっかりとしみ込みます！＊＊＊■トマトジュースを加えたほったらかし蒸し煮 トマト缶感覚