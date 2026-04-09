あまりがちな洗濯ばさみを活用する方法とは▶【写真付きで解説】洗濯ばさみは万能アイテム！？旅行先での活用術をご紹介洗濯に欠かせない洗濯ばさみ。 1袋にたくさん入っているので、気づけば余ってしまいがちですよね。実は、アイデア次第で幅広く活躍します。今回は、SNSで「万能すぎる！」と話題になった洗濯ばさみの活用術をご紹介。洗濯ばさみを賢く活用したい方はぜひチェックしてください。■旅先でも衛生的！洗濯ばさ