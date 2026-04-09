目黒蓮（Snow Man）から、創刊40周年を迎えるメンズファッション誌『FINEBOYS』へのお祝い動画が到着。同誌の公式SNSにて公開された。 【動画】シースルーバング×外ハネヘアが新鮮な目黒蓮【写真】目黒蓮のキラキラ笑顔が眩しい『FINEBOYS』5月号表紙 ■目黒蓮が『FINEBOYS』40周年を祝福！コメント動画公開 4月9日発売の『FINEBOYS』5月号の表紙を飾る目黒は、白インナーにレモンイエローのシャツ