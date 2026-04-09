『Harper’s BAZAAR（ハーパーズ バザー）』の公式Instagramで、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が起用された2026年6月号（4月20日発売）特別版の表紙ビジュアルが公開。ジュエリーをまとったモードな姿に注目が集まっている。 【写真】ミセス大森元貴『Harper’s BAZAAR』特別版表紙／大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架『Harper’s BAZAAR』通常版表紙 ■大森元貴がティファニーをまとった特別版