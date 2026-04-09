ミスターマックス・ホールディングス [東証Ｐ] が4月9日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比19.0％増の44.9億円になり、27年2月期も前期比4.5％増の47億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の29円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.8％減の8.2億円に減り、売