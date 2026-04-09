シグマ光機 [東証Ｓ] が4月9日後場(15:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比11.6％減の8.2億円に減り、通期計画の13.2億円に対する進捗率は62.7％にとどまり、5年平均の74.1％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比48.0％増の4.9億円に拡大する計算になる。 直近3