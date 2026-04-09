9日15時現在の日経平均株価は前日比300.92円（-0.53％）安の5万6007.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は374、値下がりは1159、変わらずは39と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は124.3円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が68.39円、東エレク が41.23円、ディスコ が19.64円、レーザーテク が15.55円と続いている。 プラス寄与度ト