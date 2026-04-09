第15回中国国際園林博覧会が4月15日に中国東部の浙江省温州市で開幕します。浙江省でこの博覧会が開かれるのは初めてです。博覧会が開かれる園林では一つのテーマパーク、34の都市展示園、六つのテーマ展示コーナーが設けられ、来場者は国内外の多様な園林の美しさを味わえるほか、瓯越（浙江省南部一帯の歴史的・文化的な地域名称）の山水が織りなす「地域全体の大いなる自然美」を感じることができます。建設に当たっては