西日本では9日夜から10日にかけて、東日本や北日本では10日、天気が荒れそうである。竜巻などの激しい突風、暴風、落雷、急な強い雨に注意だ。先週末も日本海を発達した低気圧が進み、春の嵐となった。西日本では台風並みの暴風や突風が吹き、建物の屋根や外壁が壊れたり、倒木が相次いだ。航空便の欠航や鉄道の運転見合わせなど交通機関にも影響した。その時に比べると今回は低気圧が列島から離れて通るが、前回と同じように前線