外交とは本来、国家の安全保障、歴史、宗教、そして国民感情までも織り込んだ複雑な交渉である。市場取引のように、単純な損得計算だけで決着がつくものではない。ウォール街でも広がる「TACO」ところがトランプ政権の対外戦略、とりわけイランをめぐる交渉を振り返ると、その手法はむしろ、ニューヨークの不動産業界の交渉術に近いものだったように見える。トランプ氏はもともと、マンハッタンの高層ビルや高級ホテル開発で名を上