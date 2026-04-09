俳優の黒島結菜（29）が9日、都内で行われたテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（16日スタート／毎週木曜後9：00）の制作発表記者会見に出席。俳優業とともに子育てに奮闘する現状を明かした。【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜らイベントでは、共演する遠藤憲一から「黒島さんは俳優業、子育て、ペットの世話を全てやりきっている。どうすればそんな